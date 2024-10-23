وزارة العمل تعلن عن 197 وظيفة فى27 تخصص بالغزل والنسيج بالعاشر من رمضان

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن توفير 197 فرصة عمل للشباب أبناء محافظة الشرقية ، بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وشركة للغزل والنسيج بمدينة العاشر من رمضان – المنطقة الصناعية ( 6 أ )، قطعة 27 ، للعمل فى 27 تخصص مختلف داخل المصنع، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة يتم مراعاة الحد الأدنى للأجور فيها، وحسب كل تخصص، مع توفير كافة المزايا التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة ، وذلك للشباب حتى سن 40 سنة.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للراغبين فى التقديم للحصول على تلك الفرص طول أيام الأسبوع من يوم السبت إلى يوم الخميس، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً بمقر الشركة، كما يمكن التواصل على رقم الهاتف التالى ( واتس آب ) 01140000486 ، يأتى ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة للتشغيل ودورها التى تقوم به فى توفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.

وأوضحت الوزارة فى بيانها، أن تلك الفرص وفرتها الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد المدير العام ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة،على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات، وإعداد قواعد بيانات خاصة بتلك الوظائف لمتابعة الشباب بعد استلامهم لفرص العمل والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق التى أٌقرها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له، داخل أماكن العمل ، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات وأجهزتها التابعة ، وكذلك تكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية .

وأضافت المدير العام، أن تلك الفرص تضمنت التخصصات التالية : مدير مالى ، ومدير إنتاج ملابس ، ومدير حسابات ، ومراجع حسابات، ومهندس معمل تحضير طباعة ، ومحاسب تكاليف ، ومحاسب موردين وعملاء ، وفنى تطريز ، ومساعد فنى تطريز، و عامل خدمات مساعدة، وعامل شحن ، ومساعد أمين مخازن ، وفنى نسيج دائرى ميكانيكي ، وفنى تشغيل نسيج دائرى، وفنى لف قماش، ومساعد فنى لف قماش ، وفنى تجهيز وإشراف ، وفنى صباغة ، ومشرف خط إنتاج وخياطة ، وفاحص جودة ملابس، وعامل خياطة ، ومقصدار ، وفنى نسيج ، وعامل نسيج ، وفنى نسيج ميكانيكا ، و فنى كهربائى ماكينات النسيج، ومساعد فنى تشغيل نسيج دائرى، وأكدت على أنه يشترط فى بعض المهن خبرة من 3 سنوات إلى 15 سنة فى بعض التخصصات.