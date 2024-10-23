هيئة المساحة: 1 مارس أول أيام رمضان وعدد أيامه 29 يومًا

كتبت أسماء نصار

قالت الهيئة المصرية العامة للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أن أول أيام شهر رمضان المعظم لسنة 1446 هجرياً فلكياً هو السبت 1 مارس 2025 وعدد أيامه 29 يوماً.



وأوضحت الهيئة، أن هلال شهر رمضان سوف يولد فلكياً يوم الأحد 29 من شهر شعبان 1446 هجرياً الموافق 28 من شهر فبراير سنة 2025 ميلادياً الساعة 2 والدقيقة 46 بتوقيت مصر، وفى هذا اليوم يغرب الهلال بعد غروب الشمس في المدن المصرية والعربية والإسلامية بمدد تصل إلى 37 دقيقة بالقاهرة و33 دقيقة في مكة المكرمة و44 دقيقة في الرباط.

جدير بالذكر أن الشهر الهجرى من رؤية الهلال بعد غروب الشمس وهو إما 29 يوماً أو ثلاثون يوماً ، ويبدأ استطلاع رؤية الهلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين ، فإذا ظهر الهلال يبدأ الشهر في اليوم التالى وإلا فيتمم الشهر السابق ثلاثين يوماً ، ويجب أن يكون استطلاع الهلال في مواقع مناسبة يشترط فيها أن يكون الأفق الغربى مكشوفاً خالياً من العوائق والإضاءة الصناعية.

كما يجب أن يكون الاستطلاع من موقع مرتفع ومن منطقة خالية من تلوث الهواء نتيجة للاتربة والدخان والرطوبة العالية، وأن يكون بواسطة أشخاص مدربين على معرفة وضع الهلال في يوم الاستطلاع من حيث زاويتى ارتفاعه وانحرافه وكذا اتجاه طرفيه "قرنيه"، حيث لا يكون اتجاههما إلى أسفل وظروف رؤية الهلال تختلف من شهر لآخر وفى نفس الشهر من مكان لآخر نتيجة لعدة عوامل.