هاريس تحذر ترامب من إعلان فوزه قبل الأوان فى الانتخابات الأمريكية المقبلة

محمد جمال

قالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس إن فريقها مستعد لتحدى دونالد ترامب إذا حاول إعلان فوزه قبل الأوان فى الانتخابات المقررة فى 5 نوفمبرالمقبل.

وأضافت هاريس لشبكة "إن بى سى نيوز" قبل أسبوعين فقط من يوم الانتخابات أنها تركز أولا على التغلب على المرشح الجمهوري، مؤكدة أن الديمقراطيين "لديهم الموارد والخبرة" إذا حاول ترامب تخريب الانتخابات.

واتهمت ترامب بمحاولة التراجع عن انتخابات حرة ونزيهة، والذى "لا يزال ينكر إرادة الشعب، والذى حرض حشدا عنيفا على مهاجمة مبنى الكابيتول الأمريكى وتعرض نحو 140 من ضباط إنفاذ القانون للهجوم، بعضهم قتلوا"، معتبرة أن "هذه مسألة خطيرة للغاية".

واتُهم ترامب جنائيا بمحاولة إلغاء انتخابات 2020، ويرفض الاعتراف بخسارته أمام الرئيس جو بايدن.

وبعد محاولة قانونية فاشلة لإلغاء النتائج قام حشد من أنصار ترامب بأعمال شغب فى مبنى الكابيتول الأمريكى فى 6 يناير 2021، وهاجموا سلطات إنفاذ القانون، فى محاولة لوقف التصديق على نتيجة السباق.