أحمق يقسم البلد.. ترامب يهاجم أوباما بعد عقد الأخير حملة انتخابية لدعم هاريس

كتبت نهال أبو السعود

انتقد المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الامريكية دونالد ترامب، الرئيس الأسبق باراك أوباما بعد مشاركة الأخير في حملة انتخابية لدعم نائبة الرئيس كامالا هاريس في الولايات المتأرجحة، وقال لأنصاره في تجمع في نورث كارولينا: "أعتقد أنه أحمق حقيقي لأنني شاهدته وهو يخوض حمله على مدار اليومين الماضيين.. يا له من مفرق.. إنه يقسم هذا البلد.. لا يهتم به ولا بمجموعته الصغيرة من الناس".

وتابع ترامب مهاجما أوباما: "لا اعرف السبب الذي يجعله يقوم بهذه الحملات اعتقد أنه لا يريد حتى القيام بذلك.. أعتقد أنه منهك. لقد شاهدته يتحدث وأعتقد أن الرجل منهك.. يبدو أكبر سنًا قليلاً أليس كذلك. هل تعلم؟ لا يوجد خطأ في ذلك. لكنه منهك".

وفقا لصحيفة ذا هيل، خاض أوباما حملة في نيفادا وبنسلفانيا وأريزونا لدعم هاريس والديمقراطيين الآخرين في انتخابات الكونجرس في الأسابيع الأخيرة، ظهر يوم الثلاثاء في ويسكونسن وميشيجان، ومن المقرر أن يظهر إلى جانب كامالا هاريس في تجمع في جورجيا يوم الخميس.

ولا يزال باراك أوباما يتمتع بشعبية خاصة بين الديمقراطيين، واستخدم ظهوره لمحاولة جذب الرجال السود بشكل مباشر وإثبات أن ترامب غير لائق للقيادة، وقال أوباما عن ترامب في ماديسون بولاية ويسكونسن: "لقد قال إن السادس من يناير كان يومًا للحب .. سوف تشعر بالقلق إذا كان الجد يتصرف على هذا النحو. ستتصل بأخيك. ستتصل بأبناء عمومتك.. ستقول، هل لاحظت؟ .. لكن هذا يأتي من شخص يريد سلطة غير مقيدة".

ترامب وأوباما منافسين سياسيين لسنوات، ولكن كان هناك أيضًا عداء شخصي بسبب دفع ترامب لنظرية المؤامرة الزائفة بأن الرئيس السابق أوباما لم يولد في الولايات المتحدة، وكان أوباما وزوجته ميشيل المتحدثين الرئيسيين خلال الليلة الثانية من المؤتمر الوطني الديمقراطي في أغسطس، حيث أثارا حماسة الحضور ووجها توبيخا لاذعا لترامب في هذه العملية.