من زمالة الصحة العالمية لأبدية الرهبنة.. 8 محطات فى رحلة دراسة البابا تواضروس

كتبت: بتول عصام

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الـ12 لتجليس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على كرسي مارمرقس الرسول ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة يوم 18 نوفمبر المقبل.

وكان قداسة البابا تواضروس، يحلم بأن يصبح صيدلي، لأنه -حسب تعبير قداسته- "الصيدلي هو شخص يريح الناس"، وذلك بسبب مرض والده ويذهب لشراء ما في الروشتة، ويعطى الدواء للوالدة، وعندما يتناوله الوالد يشعر بالراحة، فارتبط في ذهن قداسته من صغره، بأن هذا الشخص يريح الآخرين.

وفي التقرير التالي نستعرض دراسة البابا تواضروس بداية من بكالوريوس الصيدلة حتى الدكتوراه الفخرية من جامعة بنى سويف، كما ذكر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية:

- عام 1975 حصل على شهادة البكالوريوس في علوم الصيدلة.

- عام 1979 حصل على منحه من جامعة الاسكندرية فى دبلومة الصيدلة الصناعية

- عام 1983 حصل على شهادة اللاهوت من كلية اللاهوت بالإسكندرية

- عام 1985 حصل على زمالة الصحة العالمية WHO لدراسة مراقبة الجودة فى تصنيع الدواء من مستشفى تشرشل اكسفورد انجلترا.

- عام 1999 درس علم الادارة الكنسية فى معهد هاجاى بسنغافورا

- عام 2015 فى 31 مارس حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة بنى سويف لتعزيز السلم الاجتماعى.

- ألقى عدة محاضرات فى جامعات العالم منها كندا والسويد وأمريكا وغيرها.

وعمل قداسة البابا قبل الرهبنة بأحد مصانع الأدوية بوزارة الصحة حتى أصبح مديرا للمصنع ثم قدم استقالته لتصبح أيام عمله 10 أعوام 10 شهور 10 أيام.

