منتدى حوار الهيئة الإنجيلية يعقد جلسة تشاورية بعنوان "رؤية ثقافية لبناء الإنسان"

كتب: محمد الأحمدى

عقد منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية جلسة تشاورية بعنوان "رؤية ثقافية لبناء الإنسان: أدوار وآليات جديدة"، وذلك بمقر الهيئة، بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وبمشاركة نخبة من القيادات الدينية والفكرية والإعلامية والسياسية من مختلف قطاعات المجتمع المصري.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور القس أندريه زكي على أهمية هذا اللقاء للمجتمع المصري في هذه المرحلة. وأوضح أن المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان تعكس التزام الدولة بتطوير المواطن المصري على مختلف المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وأضاف: "بناء الإنسان لا يعني فقط تحقيق التقدم المادي، بل يشمل أيضًا تعزيز القيم الإنسانية التي ترتكز على الحوار، والعيش المشترك."

وشدد الدكتور زكي في مداخلته على أن هذا اللقاء يعكس رؤية الهيئة القبطية الإنجيلية لدور الثقافة في بناء المجتمعات وتطوير الإنسان.

وأكد أن "الهيئة تعمل بالتعاون مع الدولة على تفعيل الحوار بين مختلف شرائح المجتمع، ونجاح أي مشروع تنموي يعتمد في الأساس على بناء الإنسان ليكون واعيًا وقادرًا على المشاركة الفعالة في بناء وطنه."

كما قدمت سميرة لوقا، رئيس قطاع أول الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، تعريفًا بجهود المنتدى خلال السنوات الثلاث الماضية في مجال بناء الإنسان، وأبرز المبادرات والأنشطة التي قادها المنتدى لتعزيز التعايش والحوار في المجتمع.

وبعد ذلك، بدأت الجلسة الحوارية التي أدارتها الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. ناقشت الجلسة محاور متعددة حول الأدوار الجديدة والآليات المقترحة لبناء الإنسان في ظل التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري. وشارك في الحوار نخبة من المفكرين وقادة الرأي.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، إن الرؤية الثقافية وبناء الإنسان يتطلبان القدرة على إدارة حوار في المجتمع. وأشار إلى أن العالم يعاني من الكثير من الانقسامات والصراعات، وأن الخلاف حول العديد من التصورات يشير إلى خطر حقيقي. وأكد في مداخلته على الحاجة الملحة لإدارة حوار بناء بين الأجيال، خاصة في ظل الخلافات الحادة حول موضوعات مثل الحرب والسلام.

وأوضح القصاص أن التطور التكنولوجي المتسارع، وتزايد التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جعل من الضروري تعزيز القدرة على التفاهم والتعايش بين الفئات المختلفة. وأضاف: "التواصل الثقافي لا ينبغي أن يعتمد فقط على الحوارات السياسية أو الاقتصادية، بل يجب أن يبدأ من تعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل بين الأفراد."

واختتم القصاص مداخلته بالتأكيد على أن الرؤية الثقافية لبناء الإنسان تبدأ من فكرة التعايش المشترك والشراكة، واحترام الآراء المختلفة دون تخوين أو إرهاب فكري.

كما شهدت الجلسة مداخلات هامة من المشاركين، الذين أكدوا على أهمية التعاون بين المؤسسات الثقافية والتعليمية والإعلامية، مع التركيز على الدور الحيوي للمجتمع المدني في دعم هذا المسار. ويأتي هذا اللقاء كجزء من جهود منتدى حوار الثقافات لتعزيز التواصل الفكري وبناء جسور الحوار بين مختلف الفئات المجتمعية.



الجلسة التشاورية حول رؤية ثقافية لبناء الإنسان



الحضور فى مؤتمر الهيئة الإنجيلية



الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية



الكاتب الصحفى أكرم القصاص والدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية



الكاتب الصحفى أكرم القصاص



جانب من الجضور



جانب من الحضور



جانب من مؤتمر الهيئة الإنجيلية



مؤتمر الرؤية الثقافية لبناء الإنسان



مؤتمر الهيئة الإنجيلية