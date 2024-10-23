أكرم القصاص: الرؤية الثقافية لبناء الإنسان تبدأ من فكرة التعايش معا وتقبل كافة الأراء

كتب: محمد الأحمدى

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع إن الرؤية الثقافية وبناء الإنسان تتطلب القدرة على إدارة حوار فى المجتمع، فالعالم يعانى الكثير من الانقسامات والحروب والخلاف الشديد حول كل التصورات الموجودة يشير إلى خطر حقيقى فأصبحت هناك ضرورة للقدرة على إدارة الحوار بين الأجيال.

وتابع خلاص كلمته بمؤتمر الهيئة الإنجيلية حول الرؤية الثقافية لبناء الإنسان أن فكرة الحرب والسلام أصبحت مسار خلاف شديد بين الناس وحتى البديهيات أصبحت تفتح باب لخلافات تصلإلى التكفير والتخوين فمن المهم أن نعتنى بدور الشباب فى الحوار وكل شخص من حقه أن يعبر عن رأيه ويبدى وجهة نظره دون أن يشعر أنه منبوذ.

وأضاف أن الرؤية الثقافية لبناء الإنسان تبدأ من فكرة التعايش معا والشراكة واحترام الأراء المختلفة دون تخوين أو إرهاب.