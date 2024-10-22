الفلبين ترفع الاستعدادات للدرجة القصوى تأهبا للعاصفة كريستين

مانيلا (أ ش أ)

أعلنت هيئة الدفاع المدنى فى الفلبين اليوم الثلاثاء، تفعيل أعلى درجات الاستعداد للطوارئ فى سبع مناطق بالبلاد تأهبا للعاصفة المدارية كريستين.

وقال المتحدث باسم الهيئة إدجارد بوساداس حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، إنه من الممكن تنفيذ إخلاء استباقي وربما بشكل قسري في المناطق المصنفة بأنها عالية الخطورة، مضيفا أنه تم تعبئة فرق الاستجابة السريعة وتوفير موارد إضافية.

وتتوقع وزارة التنمية الاجتماعية أن يصل عدد المتضررين جراء العاصفة إلى أكثر من 33 مليون شخص، فيما قد تتعرض أكثر من 21 ألف قرية صغيرة لخطر الفيضانات والانهيارات الأرضية.

ومن المرجح أن تضرب العاصفة مقاطعة "إيزابيلا" بشمال شرق الفلبين أو "أوروا" بشمال البلاد مساء الأربعاء أو صباح الخميس مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 90 كيلو مترا في الساعة.