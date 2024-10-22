اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 10:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الفلبين ترفع الاستعدادات للدرجة القصوى تأهبا للعاصفة كريستين

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 03:57 م
الفلبين ترفع الاستعدادات للدرجة القصوى تأهبا للعاصفة كريستين عاصفة ـ أرشيفية
مانيلا (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة الدفاع المدنى فى الفلبين اليوم الثلاثاء، تفعيل أعلى درجات الاستعداد للطوارئ فى سبع مناطق بالبلاد تأهبا للعاصفة المدارية كريستين.

وقال المتحدث باسم الهيئة إدجارد بوساداس حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، إنه من الممكن تنفيذ إخلاء استباقي وربما بشكل قسري في المناطق المصنفة بأنها عالية الخطورة، مضيفا أنه تم تعبئة فرق الاستجابة السريعة وتوفير موارد إضافية.

وتتوقع وزارة التنمية الاجتماعية أن يصل عدد المتضررين جراء العاصفة إلى أكثر من 33 مليون شخص، فيما قد تتعرض أكثر من 21 ألف قرية صغيرة لخطر الفيضانات والانهيارات الأرضية.

ومن المرجح أن تضرب العاصفة مقاطعة "إيزابيلا" بشمال شرق الفلبين أو "أوروا" بشمال البلاد مساء الأربعاء أو صباح الخميس مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 90 كيلو مترا في الساعة.







الفلبين

اخبار الفلبين

العاصفه كريستين

الدفاع المدنى فى الفلبين

عاصفه الفلبين




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة