مصرع وإصابة 7 اشخاص إثر انقلاب سيارة بمدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخصان مصرعهم وأصيب 5 آخرين بسبب حادث انقلاب سيارة سوزوكى أعلى الطريق الصحراوى فى مدينة 6 أكتوبر ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنها وفاة شخصان وإصابة 5 آخرين ونقلوا جميعهم الى المستشفى.

ويجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.