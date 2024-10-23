اليوم السابع
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مصرع طفل أسفل عجلات القطار أثناء عبوره السكة الحديد بالخانكة

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 11:44 ص
مصرع طفل أسفل عجلات القطار أثناء عبوره السكة الحديد بالخانكة جثة
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهدت منطقة الثلج بالخانكة في محافظة القليوبية، مصرع طفل أسفل عجلات القطار، وجري نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الادارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع طفل في منطقة القلج.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف، إلى مكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين مصرع طفل يدعى «مجدي أ» 12 سنة، أسفل عجلات القطار أثناء عبوره خط السكه الحديد في منطقة القلج.

 

وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

 







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