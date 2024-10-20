محافظ الجيزة يشدد على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز

كتبت - مرام محمد

شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مسؤلى الأجهزة الرقابية والأمنية وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومواجهة المخالفات والتأكد من سلامة السلع المتداولة.

وكلف المحافظ، مديرية التموين بتنظيم حملات رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية والسياحية ومخابز الفينو بالأحياء والمراكز والمدن والقرى، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومباحث التموين، للتأكد من الالتزام بأسعار الخبز المقررة وتقديم منتج آمن للمستهلك.

وشدد على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة الغش التجاري والتلاعب فى الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التُجار والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

وأكد، حرص المحافظة على التوسع في إنشاء المنافذ السلعية وتوفير كل احتياجات المواطنين بها من سلع غذائية وأساسية وخضروات وفاكهة، مع مراعاة أن تغطي كل قطاعات المحافظة.