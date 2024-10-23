مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة الهجوم الإرهابي في العاصمة التركية أنقرة

كتب لؤى على

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدَّة الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة الصناعات الجويَّة والفضائيَّة في العاصمة التركية أنقرة، ما أدَّى إلى مقتل وإصابة عدد من الأبرياء.

وأكِّد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابيَّة التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الأديان والشرائع السماوية والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، داعيًا إلى ضرورة العمل على تنسيق الجهود الدولية من أجل القضاء على الإرهاب الغاشم واجتثاثه من جذوره.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص التَّعازي إلى تركيا وشعبها ولأهالي وذوي الضحايا، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.