مقتل 3 وإصابة 5 فى هجوم على مقر شركة توساش لصناعات الطيران والفضاء فى تركيا

محمد جمال

أكدت وكالة رويترز نقلا عن رئيس بلدية تركية ، اليوم مقتل 3 وإصابة 5 في الهجوم الذى استهدف مقر شركة توساش لصناعات الطيران والفضاء فى تركيا.

وأدان نائب الرئيس التركى الهجوم على شركة توساش للصناعات الجوية والفضائية، وذكرت وسائل إعلام تركية وجود رهائن داخل مقر شركة توساش للصناعات الجوية والفضائية.

وذكرت تقارير إخبارية تركية، الأربعاء، أن انفجارا قويا وقع فى مقر شركة لصناعات الطيران والفضاء التركية فى أنقرة وأعقبه إطلاق نار فى المنطقة.

وقال وزير الداخلية التركى، إن هجوما إرهابيا استهدف شركة توساش في أنقرة، وأوقع قتلى وجرحى، وأضاف، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "سيتم إطلاع الرأى العام على التطورات".

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن خدمات الطوارئ في طريقها إلى الموقع.