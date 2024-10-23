كيم جونج أون يتفقد قواعد الصواريخ الاستراتيجية ويدعو قواته النووية للاستعداد

وكالات

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم كيم جونغ أون قام بتفقد قواعد الصواريخ الاستراتيجية، وأكد على أولوية مواصلة تحديث الأسلحة الصاروخية الاستراتيجية.

وقالت الوكالة في بيانها: "الرفيق كيم جونغ أون تفقد جاهزية قوات الردع الإستراتيجية للعمل، والتي ترتبط بشكل مباشر بأمن البلاد".

وأضافت أن كيم جونغ أون أكد على أولوية تطوير الأسلحة الصاروخية الاستراتيجية، وقال إن القوات النووية لكوريا الشمالية يجب أن تكون مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة متسقة ردا على التهديدات الأمنية من الولايات المتحدة.

وأعلنت كوريا الشمالية الأربعاء الماضي أن أكثر من مليون شاب تطوّعوا للانضمام إلى الجيش هذا الأسبوع بعد إرسال الجيش الكوري الجنوبي مسيّرات إلى أجواء كوريا الشمالية.

وفجّرت بيونغ يانغ الأسبوع الماضي طرقات تحمل أهمية رمزية وسكك حديد تربط بين الكوريتين بعدما حذّرت من أن أي تحليق للمسيّرات سيعتبر إعلان حرب وأمرت الجنود المتمركزين عند الحدود بالاستعداد لإطلاق النار.