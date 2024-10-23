طبيب الأسنان نور الدين مصطفى يجري جراحة ناجحة للفنان أحمد سعد

نجح فريق متخصص من استشاري جراحة الوجه والفكين بمركز طبيب الأسنان نور الدين مصطفى، في إجراء جراحة دقيقة للفنان أحمد سعد، بعد تعرضه لتآكل وضمور في عظام الفك العلوي، مما يقرب من عودة المطرب الكبير للغناء مرة ثانية في غضون أسبوعين تقريبًا، حسب سرعة تعافيه.

وكشف نور الدين مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يعرض على قناة "النهار"، عن إجراء فريق من استشاري جراحة الوجه والفكين بمراكز دكتور نور، لجراحة دقيقة باستخدام أحدث أنواع الزراعات للتخلص من مشكلة العظام المتآكلة، تحت تأثير التخدير الكلي نظرًا لحساسيتها الكبيرة، مما يتطلب فريقًا من المتخصصين في جراحة الفم والفك، مضيفًا أنه بعد إجراء الجراحة، ووضع تركيبة مؤقتة للفك، على أن يتم وضع تركيبة دائمة خلال 3 شهور حتى يستعيد المطرب عافيته مرة ثانية.

ويعد نور الدين مصطفى من أشهر أطباء الأسنان في مصر، إذ نجح خلال مسيرته المهنية الممتدة لأكثر من 20 عامًا في إحداث طفرة في عالم طب تجميل الأسنان، وتحقيق الريادة في تطبيق زراعة الأسنان في 10 دقائق، ويملك "نور" أكبر مركز طبي لعلاج الأسنان في مصر، كما يعمل عضو هيئة تدريس بأعرق الجامعات المصرية، وسبق له الحصول على الدكتوراة الفخرية من كلية كامبريدج الدولية، نظير إنجازاته المتعددة في جراحة وتجميل الأسنان والتي منحها له البروفيسور ديفيد لارسون، عميد كلية كامبردج الدولية ببريطانيا، ليصبح أول طبيب أسنان يحصل على هذه الشهادة.