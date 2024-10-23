ضبط سائق سرق هاتف شخص أثناء استقلاله سيارته

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط سائق سيارة لقيامه بمغافلة أحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول" وسرقة هاتفه المحمول حال إستقلاله السيارة صحبته بالقاهرة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بتضرره من قيام قائد سيارة "تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى" بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول حال إستقلاله السيارة صحبته بدائرة القسم.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) ، وبحوزته ( الهاتف المحمول المستولى عليه ) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.