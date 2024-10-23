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زعماء مجموعة البريكس يشيدون برئاسة روسيا للمجموعة

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 05:06 م
زعماء مجموعة البريكس يشيدون برئاسة روسيا للمجموعة بريكس
أ ش أ

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أشاد زعماء دول مجموعة البريكس اليوم الأربعاء، بجهود روسيا كرئيسة للمجموعة في عام 2024 ..حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.


وقدم الزعماء - في وثيقة لهم - الدعم الكامل للبرازيل التي ستتولى الرئاسة الدورية للمجموعة العام المقبل وعقد قمة البريكس السابعة عشرة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.


وتأسست مجموعة البريكس في عام 2006 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011 ، وفي الأول من يناير 2024 أصبحت مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أعضاء كاملين فيها.


وكانت قمة قازان هي الأولى التي يحضرها الأعضاء الجدد في المجموعة.







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