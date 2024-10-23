اليوم السابع
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تفاصيل التحقيق مع عصابة سرقة الهواتف المحمولة فى مصر الجديدة

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 06:00 ص
تفاصيل التحقيق مع عصابة سرقة الهواتف المحمولة فى مصر الجديدة سرقة هواتف المحمول- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة مصر الجديدة، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمةالجنح، بتهمة سرقة هواتف المحمول بأسلوب الخطف  باستخدام دراجة نارية.

ونجحت الجهود في ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما (سيئ النية "له معلومات جنائية") تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى "من متحصلات بيع المسروقات" - 6 هاتف محمول "مجهولين المصدر") وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموهم بالسرقة.

 







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