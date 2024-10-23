تحريات لكشف ملابسات سرقة مبلغ مالى من شخص بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات تعرض أحد الأشخاص لسرقة مبلغ مالي، بعد أن تم استدراجه على يد تشكيل عصابي لاستبدال النقود لعملة أجنبية بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من شخص أفاد فيه بتعرضه لواقعة سرقة بمدينة 6 أكتوبر، وذكر أنه اتفق مع شخص على استبدال مبلغ مالي لعملة أجنبية، إلا أنه فوجىء بمجموعة من الأشخاص يهددونه، ويستولون منه على النقود.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

