بوتين: أثق فى قدرة البرازيل على إثراء التعاون داخل "البريكس"

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، قدرة البرازيل، التي ستتولى رئاسة مجموعة "البريكس" العام المقبل، على إثراء التعاون داخل المجموعة برؤى وأفكار جديدة واستكمال العمل الذي شرعت فيه روسيا خلال فترة رئاستها للبريكس.



وقال بوتين، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء " تاس" الروسية، "إن البرازيل ستتولى الرئاسة الدورية للبريكس في يناير من العام المقبل، وإنني على ثقة بأن رئاسة البرازيل للمجموعة سوف تضمن استمرار العمل الذي بدأناه كما ستثري في الوقت نفسه التعاون القائم بين الدول الأعضاء بأفكار ومبادرات جديدة".



وأكد أن روسيا ستقدم كل الدعم اللازم للبرازيل خلال فترة رئاستها للمجموعة في 2025.



وتُختتم قمة "البريكس" تحت رئاسة روسيا غدا الخميس بمدينة قازان الروسية، في النسخة الـ16 من القمة بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات.