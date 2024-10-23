اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 04:35 م
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بعد استيراد مليون طبق بيض مائدة.. اعرف الأسعار بمنافذ وزارة التموين

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 03:00 م
بعد استيراد مليون طبق بيض مائدة.. اعرف الأسعار بمنافذ وزارة التموين بيض مائدة
كتب مدحت وهبة

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نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في التعاقد على استيراد مليون طبق بيض مائدة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة  وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيها للطبق في اطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات حيث توفر الوزارة من خلال المنافذ التابعة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية كافة المنتجات .

ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين باستمرار ضخ المنتجات الغذائية بالمنافذ أول بأول في ظل وجود مخزون استراتيجي لدى الوزارة والشركات التابعة بكميات كبيرة تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة ، كما حرصت الوزارة على التعاقد على شراء كميات كبيرة من زيت الطعام  من خلال إجراء مناقصات عالمية مما عزز المخزون لفترة تتجاوز الـ 7 أشهر أيضا التعاقد على شراء رؤوس المواشي الحية لطرح اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة .

بيض المائدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيها للطبق
بيض المائدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيها للطبق

 

بيض المائدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيها
بيض المائدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيها

 

بيض المائدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
بيض المائدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

 

بيض مائدة
بيض مائدة

 

ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية
ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية

 







وزير التموين

استيراد بيض المائدة

سعر البيض بمنافذ وزارة التموين

سعر بيض المائدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

سعر البيض



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