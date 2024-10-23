كتبت فاطمة خليل

أيام قليلة ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوى في مصر، ويتم تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة، حيث ينتهى العمل بالتوقيت الصيفى يوم 31 أكتوبر الجارى، في هذا التقرير نتعرف على نصائح لضبط نومك قبل بدء العمل بالتوقيت الشتوى في مصر.

التوقيت الشتوي

يبدأ العمل بالتوقيت الشتوى صباح الجمعة 1 نوفمبر القادم، وفي البداية جاء إقرار العمل بالتوقيت الصيفي فى مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023.

التوقيت الشتوى نصائح لضبط نومك قبل بدء العمل به

هناك بعض النصائح سوف تساعدك على ضبط نومك قبل العمل بالتوقيت الشتوى، بحسب موقع "مايو كلينيك هيلث" وهى:

-اذهب إلى النوم مبكرًا بـ 15 دقيقة، وابذل جهدًا إضافيًا للحصول على قسط جيد من الراحة في الأيام التي تسبق تغيير الوقت.

- إذا شعرت بالنعاس بعد التغيير إلى التوقيت الشتوى، خذ قيلولة قصيرة لمدة 15 إلى 20 دقيقة في وقت مبكر من بعد الظهر - وليس قريبًا جدًا من وقت النوم.

-قم بتقييم مدى تأثير القيلولة على جودة نومك. بالنسبة للبعض، يمكن أن تجعل القيلولة النوم أثناء الليل أكثر صعوبة ومع ذلك، بالنسبة للآخرين، يمكن أن تكون القيلولة القصيرة تشعرهم بالنشاط دون التأثير على النوم أثناء الليل.

-تجنب النوم لمدة ساعة أطول في الصباح.

-بشكل عام، يجب أن تحاول الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم وهذا يساعد جسمك على تنظيم نومه إذا كان ذلك ممكنًا، استيقظ في نفس الوقت في عطلات نهاية الأسبوع

- حاول ألا تجعل جدولك مزدحماً بعد تغيير الوقت مباشرة. قم بمعالجة المهام المهمة في وقت لاحق من الأسبوع إذا استطعت.