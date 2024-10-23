البيت الأبيض: الجنود الكوريين الشماليين "أهدافا مشروعة" إذا قاتلوا فى أوكرانيا

وكالات

قال البيت الأبيض، اليوم إن واشنطن ستعتبر الجنود الكوريين الشماليين "أهدافا مشروعة" إذا قاتلوا فى أوكرانيا، مؤكدا أن واشنطن تراقب إرسال جنود من كوريا الشمالية إلى روسيا ولا علم لنا حول إمكانية إرسالهم إلى أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي "الناتو" فرح دخل الله، الأربعاء، إن أعضاء الحلف يناقشون مسألة نشر قوات كورية شمالية في روسيا.

وأضافت دخل الله في تصريحات أوردتها "رويترز": "يؤكد حلفاء وجود أدلة على نشر قوات من كوريا الشمالية في روسيا"، دون ذكر هؤلاء الحلفاء بالاسم.

وأوضحت: "نحن نتشاور بنشاط داخل الحلف بشأن هذه المسألة، وسيتلقى مجلس حلف شمال الأطلسي إحاطة من (كوريا الجنوبية)، وسيناقش هذه المسألة بشكل أكثر استفاضة".

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في وقت سابق، الأربعاء، إن هناك أدلة على وجود قوات كورية شمالية في روسيا، ولكن لا يزال من غير الواضح ماذا تفعل هناك.