الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للطب النفسى للقوات المسلحة

كتب زكى القاضى

إستمرارا لجهود القوات المسلحة فى دعم وتطوير المنظومة الطبية وتدريب الكوادر الطبية وفقا لأحدث ما وصل إليه العلم فى مختلف المجالات الطبية ، نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوى للطب النفسى والذى إستمرت فعالياته على مدار يومين بالتعاون مع أقسام الطب النفسى بمستشفيات القوات المسلحة ووزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية وبمشاركة نخبة الأساتذة والمتخصصين فى مجال الطب النفسى من العسكريين والمدنيين .

بدأت وقائع الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بكلمة اللواء طبيب طارق رفعت النجدى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير والتحديث المستمر للمنظومة الطبية والبحثية لتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين بمختلف المجالات الطبية ، معرباً عن تقديره لكافة الجهات المشاركة نظراً لما يمثله المؤتمر من أهمية لإستعراض أحدث ما وصل إليه العلم فى مختلف تخصصات الطب النفسى.

وتناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية وورش العمل ومناقشة عدد من الأوراق البحثية والمحاضرات والتى تتضمن قضايا الإدمان وكيفية التعامل معها والأمراض النفسية الناتجة عنها ، كذلك جوانب الضغوط النفسية والحوادث المترتبة عليها وأنواع العلاج للأمراض النفسية بكافة مستوياتها.