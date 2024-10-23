اختراق لوحة إعلانية فى ضاحية بولاية شيكاغو ورسالتها "الموت لإسرائيل"

وكالات

أصيب المسافرون العائدون إلى منازلهم في مستوطنة نورثبروك بضواحي شيكاغو الأمريكية والتي يعيش فيها عدد كبير من اليهود، بالرعب عندما شاهدوا لوحات إعلانية كتب عليها "الموت لإسرائيل".

وذكرت "القناة 12" العبرية إن "هاكرز اخترقوا لوحتين إعلانيتين وعرضوا رسائل معادية للسامية "الموت لإسرائيل" و"اللعنة على إسرائيل" مطبوعتين فوق العلم الفلسطيني، بالإضافة إلى رسالة نصها "إعلان مدفوع الثمن بواسطة Mr Beast"".

وسارع اليوتيوبر الشهير "Mr Beast" واسمه الحقيقي جيمى دونالدسون، إلى نفي تورطه واستعان بمحاميه.

وقال: "بعد أن علمنا بوجود اللافتة، تواصلنا مع المحامين والجهات المختصة حول كيفية إزالتها فورا".

وصرح عضو الكونغرس براد شنايدر بأن هاتفه امتلأ بالرسائل بعد وقت قصير من ظهور الإعلانات.

وأفاد شنايدر: "من الواضح أن من فعل ذلك كان لديه نية معادية للسامية".

وأكد أنه اتصل على الفور بسلطات إنفاذ القانون المحلية والشركة المالكة للوحة الإعلانات "OUTFRONT Media" لإزالة الرسائل.

وبحلول الساعة 7 من مساء الثلاثاء قامت الشركة بإغلاق اللافتات الرقمية.

وأكد المحققون أنها ليست مسؤولة عن العرض، مشيرين إلى أن متسللين كانوا وراء الاختراق.

وأفاد مسؤولو نورثبروك في بيان: "عمل ممثلو الشركة بسرعة وبشكل تعاوني لإزالة الرسائل غير المصرح بها من اللافتات الإلكترونية".

وأكدت الشركة أنها فتحت تحقيقا داخليا خاصا في هذه المسألة.