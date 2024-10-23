إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي جنوب المنيا وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام إحدى المزارع بقرية تونا الجبل.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلي موقع الحادث، وتبين إصابة 7 أشخاص مقيمين جميعا بإحدى قرى مركز ملوي مصابون بسحجات وكدمات واشتباه كسور وما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والتحفظ علي المركبة والسائق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.