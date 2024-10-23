إصابة ربة منزل بطلق نارى والأمن يضبط المتهم بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيبت ربة منزل تبلغ من العمر 43 سنة بطلق نارى بسمانة الساق ومقيمة بمركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، حيث تبين أن الإصابة حدثت نتيجة قيام نجل زوجها بالتعدى عليها وذلك على غير الحقيقة حيث تبين أن السبب فى إصابتها وزوجها.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بإصابة سيدة بطلق نارى وتم نقلها للمستشفى وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول المدعوة جاز ا م ح 43 سنة ربة منزل إلى مستشفي دار السلام المركزي مصابه " بطلق ناري بسمانة الساق ومقيمه بمركز دار السلام.

وبسؤال المصابة اتهمت نجل زوجها المدعو وليد ا م ح 26 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليها وإطلاق عيار من سلاح نارى كان بحوزته مما نجم عنه إصابتها بسبب خلافات عائلية.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وعلل إتهامه لذات الخلافات توصلت التحريات إلي عدم صحة ما جاء بأقوال المصابه وأن محدث إصابتها زوجها والد المتهم المدعو أحمد م ح ه 64 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بالإتفاق بينهما وذلك لإتهام نجله المذكور لوجود خلافات عائلية بينهما رغبته فـي بيع قطعة أرض ملكه ورفض نجله ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.