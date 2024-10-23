إحالة أوراق مزارع متهم بقتل شخص فى سوهاج إلى المفتى

سوهاج عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء ، وباجماع الآراء ، إحالة أوراق المتهم "ع.ا.ع"47 سنة مزارع إلى فضيلة المفتى وتحديد جلسة 20 نوفمبر القادم للنطق بالحكم لاتهامه بقتل المجنى عليه "ا.ا" بدائرة مركز البلينا.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر فهمى عبد الرحمن وأحمد نبيل محمد، بأمانة سر محمد العربى ووائل عبد الحميد.



تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز البلينا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بالعثور على جثة المجنى عليه ناحية برخيل مصابا بطلقات نارية متفرقة بالجسد وملقاه بأرض زراعية بقرية برخيل، وكشفت التحريات أن المتهم وراء إرتكاب الواقعة حيث تبين أنه توجد تعاملات تجارية بين المتهم والمجنى عليه وإعطائه مبلغ مالى 750 ألف جنيه لاستثمارها فى تجارة المواشى، إلا أن المجنى عليه طالبه فى الفترة الأخيرة بالمبلغ لاعتزامه استثمارها فى مجال آخر.



واعترف المتهم فى تحقيقات النيابة أنه لم يستطع تدبير المبلغ وقرر التخلص من المجتى عليه وقام بإعداد سلاح نارى لذلك وقام بالاتصال به واصطحابه بالدراجة البخارية بحجة قضاء بعض المصالح، وفى الطريق غافل المتهم المجنى عليه بالقرب من قرية برخيل وأطلق عليه النار حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه وفارق الحياة، ثم قام بعدها المتهم بالاتفاق مع سائق توك توك بالقاء الجثة فى الأرض الزراعية واخفاء السلاح الناري، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.

