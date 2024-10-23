أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شاب بمصرف

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب في العقد الثانى من عمره غارقة فى مصرف أسفل كوبرى المظلات، حيث كان متغيب منذ أيام، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب، غارقا بمصرف أسفل كوبري المظلات، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى للعرض على الطبيب الشرعى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن الجثة لشاب، يدعى "وائل محمد"، يبلغ من العمر 17 عاما، وبفحص بلاغات التغيب تبين أن أسرته حررت محضرا بتغيبه وبمطابقة أوصافه تبين أنه ذات الشاب المبلغ باختفائه.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى، فيما تواصل الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة، وهل بها شبهة جنائية من عدمه.