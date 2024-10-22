‫مركز المناخ: سيطرة مرتفع جوى بارد فى طبقات الجو العليا على معظم الجمهورية

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بـ وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه بداية من اليوم الثلاثاء وطوال الأيام القادمة سيكون هناك سيطرة مرتفع جوي بارد في طبقات الجو العليا على الأجواء في معظم مناطق الجمهورية، مع جود نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ويسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد مع تشكل شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

أوضح فهيم أن هذا الموسم مختلف نوعا ما عن المواسم السابقة من حيث شكل المناخ بصفة عامة ، فرغم انكسار الحرارة ليلاً فما زال النهار دافئا او ساخناً والفرق بين حرارة النهار والليل كبيرة بالإضافة إلى زيادة التذبذبات الحرارية بين حرارة النهار والليل وبين حرارة الايام، و ارتباك في عمليات الامتصاص والبناء الضوئي والتمثيل الغذائي داخل النبات مع زيادة ظهور الشبورة المائية وزيادة الرطوبة النسبية والرطوبة الحرة والندى صباحاً وبكثافة و بالتالي توفير بيئة مناسبة تماما للأمراض والحشرات، و زيادة سرعات الرياح الرطبة بالتبادل مع الجافة وكذلك زيادة حدوث الجروح الدقيقة فى الاوراق والانسجة النباتية .