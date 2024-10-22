محافظ القاهرة: الثقافة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه على مدار 10 سنوات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية قيادة الوطن، شهدت الثقافة المصرية طفرة غير مسبوقة ، شملت النهوض بالقوى الناعمة فى الدولة المصرية من خلال الاهتمام بالثقافة والفكر والإبداع وبناء الإنسان.



وأضاف محافظ القاهرة أن المكتبات العامة تعتبر عنصرا رئيسيا وفاعلا لصياغة ثقافة المجتمع من خلال ما تتيحه للأفراد من فرص التواصل وتعلم المهارات الخاصة باكتساب المعرفة وتبادل الآراء وإتاحة الفرص للفرد من أجل التعلم الذاتي الكفيل بتحويله إلى فرد مبدع ملم بكافة قضايا مجتمعه ومحيطه المحلي والإقليمي والدولي.



وأشار محافظ القاهرة إلى الاستراتيجية التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالقضاء على المناطق الغير مخططة، وهي خلق مجتمعات حضرية متكاملة وأن يكون الهدف بناء الانسان ثقافيا وحضاريا ، وليس فقط بناء المكان .



وأوضح محافظ القاهرة أن مدينة المحروسة، أحد ثمار جهود الدولة المصرية للتصدي للمناطق غير المخططة ونقل قاطنيها إلى مدن حضرية تليق بمواطن العاصمة، شهدت إفتتاح "مكتبة المحروسة" بمدينة المحروسة بحي السلام ثان ، حيث تقوم المكتبة بتقديم العديد من الأنشطة والفعاليات المجانية (دورات كمبيوتر- دورات لغات - ورش عمل- ندوات ومحاضرات - رسم وتلوين - عروض مسرحية) وذلك في إطار فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة مُهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وخلق بيئة ثقافية تسهم في بناء الإنسان المصري على أسس معرفية قوية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.



