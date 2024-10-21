وزارة العمل: إجراء مقابلات لـ1520 متقدم لشغل 950 وظيفة بالقاهرة السبت المقبل

كتبت آية دعبس

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، تحديد موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين من الشباب الراغب فى العمل لشغل 950 فرصة عمل، التي جرى توفيرها بالتنسيق والتعاون مع 12 شركة من شركات القطاع الخاص، وذلك يوم السبت الموافق 26/10/2024 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء كموعد لإجراء المقابلات، بمقر مديرية العمل بالقاهرة بميدان الحجاز بجوار مدارس سانت فاتيما مبنى المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية، حيث بلغ عدد المتقدمين من خلال الموقع الإلكتروني الذي جرى الإعلان عنه سابقاً 1520 شاب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الفرص تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتوجيه الإدارات المركزية المعنية، والمديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة فيما يخص توفير فرص العمل ، وتطوير منظومة التدريب المهني ، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف مدير المديرية أن الفرص التى جرى توفيرها للشباب، للعمل في المهن الاتية: مهندسين تخصصات مختلفة، وأطباء، وصيادلة، ومحاسبين، ومدير مشروع، وخدمة عملاء، ومدخل بيانات، وتمريض، وطباخين، ومساعد شيف، وفنيين جميع التخصصات، وعمال عاديين ونظافة ، وعمال مخازن ، وجميع مهن الفندقة، وموظفين ممرات للشباب من سن 18 إلى 45 سنة من حملة جميع المؤهلات.