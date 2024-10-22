سحر السنباطى: نعمل على دعم الأطفال وحمايتهم من العنف لضمان حياة كريمة

كتب وليد عبد السلام

أكدت سحر السنباطي رئيس المجلس القومى للامومة والطفولة أن السنوات الأولى تؤثر على حياة الطفل، لذلك تعمل الحكومة على توفير حياة كريمة ومستقرة للأطفال.

وقالت خلال المشاركة فى فعاليات اليوم الثالث لـ مؤتمر الصحة والسكان والتنمية البشرية إن مراحل الطفولة والمراهقة تلعب دورا هاما فى تؤثر بشكل مباشر سواء بالايجاب او السلب على جميع مراحل حياته.

ونوهت بأنها ايضا تؤثر على الانتاجية ودفع عجلة الانتاج مشيرة الى أهمية مناقشة وحل المشكلات التى تؤثر على الصحة النفسية.

وأوضحت أنه بالفعل يتم معالجة المشكلات التى تواجه الطفل والعمل على حلها مع المحافظة على حقوق الطفل استعرضت اهم هذه المشكلات كختان الأناث والفقر وغيرها من المشكلات والعراقيل التى تؤثر سلبا على الطفل.

ونوهت بأن طفل سعيد ينعكس ذلك على صحته فى جميع مراحل عمره كما انها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالصحة العامة للمواطن.