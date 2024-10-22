رئيسة وزراء إيطاليا: ندعم جهود وساطة مصر وقطر وأمريكا لوقف النار في غزة

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أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني -خلال لقائها في روما الاثنين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- دعم بلادها لجهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء الإيطالي أن المحادثات ركزت على الوضع في الشرق الأوسط، حيث أطلعت جورجيا ميلوني أمير قطر على نتائج زيارتها الأخيرة إلى الأردن ولبنان.

كما ناقش اللقاء الوضع الإنساني في قطاع غزة، والأزمة الخطيرة التي يعيشها النازحون في لبنان.

وأوضح البيان أن الاجتماع كان فرصة للتأكيد على الدعم المشترك لقوات الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، والحاجة إلى ضمان سلامة أفرادها، والعمل على التنفيذ الكامل للقرار 1701 من خلال الدعم الدولي الضروري للقوات المسلحة اللبنانية.