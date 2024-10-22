جالانت وهاليفي يوافقان على تعيين "بيدرمان" قائد اللواء 401 بعد مقتله منذ أيام شمال غزة

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي على تعيين "مئير بيدرمان" في منصب قائد اللواء 401، وذلك بعد مقتله منذ أيام في معارك شمال قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.
جالانت وهاليفي يوافقان على تعيين "بيدرمان" قائد اللواء 401 بعد مقتله منذ أيام شمال غزةالثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 09:58 م
وزير الدفاع الإسرائيلي
كتب محمد عبد المجيد
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