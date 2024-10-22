اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 10:59 م
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جالانت وهاليفي يوافقان على تعيين "بيدرمان" قائد اللواء 401 بعد مقتله منذ أيام شمال غزة

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 09:58 م
جالانت وهاليفي يوافقان على تعيين "بيدرمان" قائد اللواء 401 بعد مقتله منذ أيام شمال غزة وزير الدفاع الإسرائيلي
كتب محمد عبد المجيد

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وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي على تعيين "مئير بيدرمان" في منصب قائد اللواء 401، وذلك بعد مقتله منذ أيام في معارك شمال قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.







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