اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 10:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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باكستان تسعى لتعزيز التعاون مع إندونيسيا بشتى المجالات

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 07:00 ص
باكستان تسعى لتعزيز التعاون مع إندونيسيا بشتى المجالات باكستان
أ ش أ

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أكدت باكستان رغبتها في تعزيز التعاون مع إندونيسيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة والاقتصاد.


وذكر راديو باكستان، الاثنين، أن هذا التعاون من المقرر أن يحظى بدعم مجلس تيسير الاستثمار الخاص في باكستان، والذي يهدف إلى تبسيط الاستثمارات الأجنبية، ويعد أداة فعالة بهذا المجال.


ومن هذا المنطلق، وقعت الدولتان اتفاقيات تجارية ومذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار خلال معرض التجارة الإندونيسي الذي أقيم مؤخرًا؛ لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.







باكستان

اندونيسيا

باكستان واندونيسيا




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