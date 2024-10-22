المشدد 5 سنوات وغرامة 5.7 مليون جنيه لمتهم بالاستيلاء على مال عام بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار شرين فوز الدين، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهم "ت.ح.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامه برد مبلغ مالي خمسة ملايين وسبعمائة وثماني وخمسون جنيها وتغريمه متضامنا مع باقي المتهمين، وعزله من وظيفته، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاستيلاء علي مال عام، حيث أرست محكمة الجنايات الاستئنافية مبدأ قانونيا جديدا، ندب محامى للمحكوم عليه المستأنف الذي قرر وكيله بالاستئناف، ولم يحضر جلسة المحاكمة، بأن ندبت له محاميا للمرافعة، وأصدرت حكما حضوريا علي المتهم.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1057 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة برج العرب بقيام المتهم بالاستيلاء علي أحراز عبارة عن سجائر ثابت إيداعها بمخازن الجمارك.

تبين من التحقيقات، أنه نفاذا لقرار نيابة الشئون المالية والتجارية بشأن الاستعلام عن الأحراز المضبوطة علي ذمة قضايا تهريب برج العرب، وعقب مراجعة جميع القضايا المضبوطة علي ذمة إحراز سجائر تبين اختفاء 2401 كرتونة سجائر والمضبوطة علي ذمة قضايا تهريب سجائر وأن قيمة تلك السجائر ( 5758450 جنيه) ، خمسة ملايين وسبعمائة وثمانية وخمسون ألفا وأربعمائة وخمسون جنيها، والصادر بشأنهم قرارات من النيابة العامة باستمرار التحفظ عليهم لحين صدور قرار بشأنهم، وأن المتهم "ت.ح.ا" نائب مأمور قسم شرطة برج العرب مفصول، استولي عليها مع آخر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى المحاكمة، وأصدرت المحكمة قرارها.