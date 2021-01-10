الصحة العالمية: 230 لقاحا لكورونا تحت التطوير منهم 60 قيد التجارب السريرية

إبراهيم حسان

قالت الدكتورة مها الرباط، وزير الصحة الأسبق، والمبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا، إن الوضع الوبائى بالنسبة لفيروس كورونا، متغير على مستوى العالم.

وتابعت، أن هناك 230 لقاحا تحت التطوير في المرحلة الحالية بالعالم، منهم 60 لقاحا قيد التجارب السريرية على الإنسان، و16 في المرحلة الثالثة من التجارب، مؤكده أن هناك إجراءات وآليات عدة يتم اتباعها لإقرار أى لقاح لفيروس كورونا.

أضافت مها الرباط، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، أن الأعداد المعلنة لإصابات كورونا من قبل وزارة الصحة هى الأعداد المسجلة في المستشفيات الحكومية فقط، متابعه: "لا يمكن أن نتكهن بخطورة الموجة الثانية من فيروس كورنا، أو وصفها بأنها أشد فتكا من الأولى".