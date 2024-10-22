أحمد فتوح يصل محكمة مطروح لمحاكمته بتهمة القتل الخطأ وحيازة المخدرات

مطروح - حسن مشالي

وصل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، إلى محكمة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، بصحبة عدد من أقاربه وأصدقائه وفريق الدفاع، لحضور جلسة استئناف محاكمته، أمام محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية.

تجنب اللاعب ومرافقوه التصوير أو الحديث إلى وسائل الإعلام، كما حرصوا على التواجد بعيداً عن محيط المحكمة، لحين بدء جلسة المحاكمة والمحدد لها نهاية رول الجلسات.

وتنظر هيئة المحكمة برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، وعضوية المستشار إمام محمد فؤاد الصيرفي، والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي والمستشار حسام محمد أحمد الصياد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، لنظر قضية أحمد فتوح المتهم فيها بالقتل الخطأ للمجني عليه السيد أحمد، أثناء قيادة سيارته تحت تأثير المواد المخدرة، بمنطقة العلمين في الساحل الشمالي، مساء يوم 11 أغسطس الماضي وحيازته مخدر الحشيش بقصد التعاطي.



وسبق لمحكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية، أن قد قررت يوم 16 سبتمبر الماضي، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة، وعضوية المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد، إخلاء سبيل المتهم أحمد محمد أبو الفتوح وشهرته " أحمد فتوح " لاعب كرة قدم محترف بنادي الزمالك، بضمان مالي 50 ألف جنيه وتأجيل محاكمته لجلسة 22 أكتوبر، في قضية اتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، واتهامه بالقتل الخطأ للمجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادة المتهم سيارته بسرعة عالية، وهو تحت تأثير المخدر، متجاوزاً السرعة القصوى المحددة، بأحد الطرق الرئيسية في مدينة العلمين في الساحل الشمالي.

وذلك بعد الاستماع لطلبات دفاع المتهم بإخلاء سبيله، حيث لا يخشى هروبه، مع المطالبة بانتقال هيئة المحكمة لمعاينة مكان الحادث، واستدعاء الطبيب الشرعي وضابط التحريات ومدير مرفق إسعاف مطروح، وخبير كيميائي وخبير في الطرق والكباري، للاستماع إلى شهاداتهم، في ملابسات وظروف الحادث.

كانت هيئة المحكمة، قد عقدت أولى جلسات نظر القضية، يوم 19 أغسطس الماضي، وتم تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم 16 سبتمبر، مع استمرار حبس المتهم، بعد أن واجهته باتهامه بتعاطي المخدرات واتهامه بقيادة سيارته بسرعة عالية مما تسبب في القتل الخطأ للمجني عليه.



وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، بتلقي بلاغ بقيام المتهم أحمد محمد أبو الفتوح، لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة ، أثناء قيادته السيارة، بالاصطدام بالمجني عليه السيد احمد السيد أثناء عبوره الطريق، بسبب السرعة الزائدة وكون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.

وكشفت التحقيقات وأمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح ، في يوم 11 أغسطس 2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، قد أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانوني، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك الاصطدام المجني عليه "السيد أحمد " وتسبب في قتله خطأ، وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة، حال قيادته السيارة رقم ( ا ف ج 9569 ) بالطريق الساحلي بحالة نجم عنها الاصطدام بالمجني عليه، محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي، التي أدت إلى الوفاة، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت إحالة الدعوى إلي محكمة جنايات أول درجة المختصة، بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح لمحاكمته.

