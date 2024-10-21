اليوم السابع
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وزير العمل: تشكيل لجنة مع مقاولي التشييد والبناء لدعم العمالة غير المنتظمة

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 08:49 م
وزير العمل: تشكيل لجنة مع مقاولي التشييد والبناء لدعم العمالة غير المنتظمة محمد جبران وزير العمل
كتبت آية دعبس

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التقى محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وفدًا من مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة محمد سامي سعد، وأكد الجانبان على أهمية صياغة بروتوكول تعاون بين "الوزارة" و"الاتحاد" بشأن دعم العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل في هذا القطاع الذي يعمل فيها ما يقرب من 5 ملايين عامل على مستوى الجمهورية .

وأكد الوزير جبران حرص "الوزارة" على شمول هؤلاء العمال داخل هذا القطاع بالتأمين والرعاية الصحية بالتنسيق مع هيئة التأمينات الإجتماعية ،والتأمين الصحي ،ومواصلة جهود إستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة ،كبداية لحصولهم على كافة الخدمات والحماية والدعم.

ووجه الوزير جبران الإدارات المختصة بالوزارة بالتنسيق مع "الإتحاد" لتشكيل لجنة مُشتركة هدفها التواصل من أجل مواجهة كل التحديات التي قد تواجه العاملين في هذا القطاع، وكذلك التعاون في التدريب والتوعية بتشريعات العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية.







وزارة العمل

اتحاد مقاولى التشييد والبناء

العمالة غير المنتظمة

عمال التراحيل



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