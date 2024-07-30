اليوم السابع
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الصحة توضح خطوات فحص المقبلين على الزواج للكشف عن الأمراض الوراثية

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 07:00 ص
الصحة توضح خطوات فحص المقبلين على الزواج للكشف عن الأمراض الوراثية مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات فحص المقبلين على الزواج بالوحدات الصحية بالمحافظات المختلفة والتى تتضمن:-
1- الذهاب للوحدة الصحية من 9 صباحا وحتى 2 مساء.

2- زيارة غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

3- إجراء الفحص الطبى وطباعة النتائج.

4- إجراء الفحص الطبى قبل الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الفحص الطبى للمقبلين على الزواج يستغرق قرابة ساعة، بداية من تسجيل البيانات الشخصية وحتى الانتهاء من كل الفحوصات وتقديم المشورة التوعوية والفحوصات الطبية.


وتابعت، يستلزم الفحص أولًا وجود الشخص نفسه لسحب العينات الطبية والوراثية الخاصة بفحص مرض أنيميا البحر المتوسط وفقر الدم المنجلى؛ لتحليلها فى المعامل المركزية، وبالتالى لا يمكن سحب تلك العينات من أى شخص آخر بخلاف المستهدف من الفحص.

أما بالنسبة للشهادة المميكنة، فهى مؤمنة بالكامل ومدعومة بـ QR code، وتشمل كل بيانات نتائج الفحوصات الطبية، وسيدون عليها الرقم القومى للطرف الآخر، كما أنه تم ربطها إلكترونيًا بمجمع الوثائق المؤمنة، الأمر الذى سيقضى على التلاعب الذى كان يحدث سابقًا فى الشهادات الصحية.

وقالت وزارة الصحة، إن جميع مراحل المبادرة يتم عن طريق منظومة إلكترونية، تتضمن الفحوصات الطبية للراغبين فى إجراء فحص ما قبل الزواج والنتائج النهائية للفحوصات الطبية، كما تتيح المنظومة تحويل الأشخاص إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة لاستكمال الفحوصات الطبية المتقدمة والحصول على العلاج اللازم، وإصدار الشهادات الإلكترونية المؤمنة والمدعومة بـ QR code، والتى من شأنها القضاء على التلاعب وتزوير الشهادة الصحية الحديثة.







الصحة

المقبلين على الزواج

الفحوصات الطبية

فحص المقبلين على الزواج



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