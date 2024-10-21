ندب ‫أحمد حسن لوظيفة معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.. تفاصيل

كتبت أسماء نصار

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارا بندب الدكتور أحمد حسن معاونا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى ندبا كليا من قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير.

وحصل "حسن" على دكتوراة في إدارة الاعمال وكان موضوع الرسالة أثر القيادة الجديرة بالثقة على التمكين الوظيفى للتابعين دراسة تطبيقية على العاملين بديوان عام وزارة الزراعة.



كما حصل حسن على عدة دورات معتمدة منها الدورة التأهيلية في مجال الدراسات والمهارات الدبلوماسية والعلاقات الدولية والمراسم – معهد الدراسات الدبلوماسية، و دورة صناع القرار رقم 1 - كلية الدفاع الوطني- أكاديمية ناصر العسكرية و دورة الدراسات الاستراتيجية والامن القومي – كلية الدفاع الوطني – أكاديمية ناصر العسكرية ودورة إدارة الأزمات والتفاوض الاستثنائية - كلية الدفاع الوطني – أكاديمية ناصر العسكرية و دورة مكافحة الفساد والتحول الرقمي – بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد - هيئة الرقابة الإدارية ودورة مجال الابتكار وتطوير الاداء الحكومي بالتعاون مع حكومة الامارات.

كما أن حسن عضو الأمانة الفنية باللجنة التنسيقية للأمن الغذائي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و عضو الأمانة الفنية باللجنة التنسيقية للمشروعات القومية.

وكان وزير الزراعة قد أعلن امس في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب انه في إطار إعادة الهيكلة للوزارة، والدفع بقيادات جديدة فقد اصدار 55 قرارا وزاريا لشغل بعض الوظائف القيادية منها معاون وزير، 3 رئيس قطاع، 8 رئيس إدارة مركزية، 4 مدير عام، 12 مدير معهد، 3 مدير مزرعة أفريقية (للإيفاد خارج البلاد)، 24 مدير مديرية زراعة وطب بيطري.