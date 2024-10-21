الوكالة الأمريكية للتنمية: حققنا إنجازات ومشروعات شراكة مع مصر بـ30 مليار دولار

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قال شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، إن الوكالة حققت على مدار 40 عاما إنجازات ومشروعات شراكة مع الحكومة المصرية، تجاوزت 30 ملیار دولار، وهو ما یمثل واحدا من أكبر التزامات المساعدات الثنائیة من جانب حكومة الولایات المتحدة وأطولها فى عدد السنوات تجاه أى بلد فى العالم.

وأوضح جونز - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مؤتمر الصحة والسكان والتنمية البشرية، أن الوكالة الأمريكية تهتم بتنمية مجموعة من القطاعات بالتعاون مع الحكومة المصرية وهي التعلیم والصحة والنمو الاقتصادي..منوها بأن الوكالة الأمريكية سعت خلال فترة عملها في مصر إلى خلق بيئة تساعد على التنمية البشرية من خلال تعزيز التعاون في مجالات التعليم والصحة وتحقيق النمو الاقتصادى.

وأشار إلى أن الوكالة تتعاون أيضا مع الحكومة المصرية من أجل تحسين الإنتاجية الزراعية والموارد المائية وتعزيز مصادر الرزق في المناطق الريفية التي تعاني من الفقر ونقص فرص العمل، وخاصة للشباب والسيدات.. لافتا إلى سعي الوكالة للمساهمة في تعزيز بناء المؤسسات التي تلبي الاحتياجات الاقتصادية للشعب المصري.