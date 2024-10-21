اليوم السابع
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على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين..

النائب العام يبحث مع نظيرته الجنوب إفريقية سبل تعزيز آليات التعاون القضائى الدولى

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 11:31 م
النائب العام يبحث مع نظيرته الجنوب إفريقية سبل تعزيز آليات التعاون القضائى الدولى النائب العام يلتقي نظيرته الجنوب إفريقية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بالمستشارة شاميلا باتوهي، النائب العام لدولة جنوب إفريقيا، وذلك على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وشمل اللقاء التباحث حول سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات من خلال تنظيم فعاليات مشتركة لأعضاء النيابة العامة في الدولتيْن لمناقشة الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الجرائم التي ترتكب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وجرائم غسل الأموال، وسُبل استرداد الأموال والممتلكات من الخارج.

 

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النائب العام

المستشار محمد شوقى النائب العام

جرائم غسل الاموال

ريدو جانيرو البرازيلية

جرائم تكنولوجيا المعلومات



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