المكملات الغذائية لعلاج الاكتئاب.. منها الزنك وأوميجا 3

كتب – حسام الشقويرى

إذا كنت تعاني من اكتئاب خفيف أو حالات ذات صلة مثل الاضطراب العاطفي الموسمي، فقد تم اختبار بعض المكملات الغذائية على نطاق واسع والتى تعمل على تحسين أعراضك، وتتضمن هذه المكملات أشياء مثل الفيتامينات والمركبات والناقلات العصبية، وهي إشارات كيميائية للخلايا العصبية في الجسم تساعد الدماغ على أداء وظائف مختلفة وفقًا لما نشره موقع health

حمض الفوليك

حمض الفوليك هو فيتامين ب (B9) الموجود في الفواكه والخضروات الورقية والأطعمة الأخرى، والذي يؤثر على النواقل العصبية وفقًا للجمعية الأمريكية لعلم النفس.

أوميجا 3

تعتبر الأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة، والتي تعد ضرورية لوظائف المخ وصحة القلب والأوعية الدموية ،

زعفران

الزعفران هو نوع من التوابل يُستخرج من وصمات نبات الزعفران المجففة، ويُستخدم في الطهي وفي الطب الفارسي التقليدي لعلاج أعراض الاكتئاب.

أجرى الباحثون تحليلًا تلويًا نُشر في يناير 2019 في Planta Medica . ووجدوا أن الدراسات التي تم التحقيق فيها أظهرت أن الزعفران أكثر فعالية من الأدوية الوهمية لعلاج الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت مقالة المركبات النشطة بيولوجيًا في الصحة والمرض في مايو 2021 إلى أن الزعفران مفيد أيضًا للبالغين الذين يعانون من متلازمة ما قبل الحيض (PMS) وانقطاع الطمث أو أعراض انقطاع الطمث إلى جانب الاكتئاب.

التربتوفان

التربتوفان هو حمض أميني - يُعرف بوجوده في ديك الرومي في عيد الشكر - يساعد في إنتاج السيروتونين، وهو الناقل العصبي الذي تستهدفه العقاقير مثل بروزاك (SSRIs). وأظهرت الدراسات وجود صلة بين نقص التربتوفان وأعراض الاكتئاب. وأشارت دراسة أخرى نُشرت في فبراير 2021 في مجلة Translational Psychiatry إلى أن الأفراد المصابين بالاكتئاب لديهم تأثير سلبي مع نقص التربتوفان الحاد.

فيتامين د

فيتامين د هو عنصر غذائي متعدد الاستخدامات حيث يتم تصنيعه بشكل طبيعي بواسطة الجسم ولكن يمكن أيضًا تناوله من خلال الأطعمة والمكملات الغذائية، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH) . وهو الفيتامين الأساسي المسؤول عن نمو العظام من خلال امتصاص الكالسيوم.

أشارت دراسة أجريت في يناير وفبراير 2020 ونشرت في المجلة الهندية للطب النفسي إلى وجود صلة بين الاكتئاب وفيتامين د. وأشار الباحثون إلى أن هذا قد يكون بسبب مستقبلات فيتامين د التي تلعب دورًا في تنظيم المشاعر وفيتامين د كجزء من الارتباط بين الاكتئاب والالتهاب، على سبيل المثال. ومع ذلك، فقد ذكروا أيضًا أن فيتامين د قد يكون أكثر فائدة للأشخاص الذين تم تشخيصهم بالاكتئاب مقارنة بالأشخاص الذين يعانون فقط من أعراض اكتئابية قليلة .

الزنك

أشارت المعاهد الوطنية للصحة إلى أن الزنك عنصر غذائي يلعب دورًا في المناعة وإنتاج البروتين والحمض النووي وشفاء الجروح. ووفقًا لمقال نُشر في مجلة Nutrients في مايو 2018 ، من المعروف أن الزنك والاكتئاب مرتبطان منذ ثمانينيات القرن العشرين. وذكر الباحثون أيضًا أن "التغيرات النفسية والبيولوجية قد تعمل معًا للتأثير على تطور الاكتئاب، و قد يؤدي نقص الزنك إلى جعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، مما يجعل مكملات الزنك علاجًا للتخفيف من الاكتئاب.