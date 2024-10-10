تناول زيت كبد الأسماك يدعم صحة قلبك ويعزز مناعتك

كتبت فاطمة ياسر

زيت كبد الأسماك يعتبر مكمل غذائي مفيد للجسم، وله العديد من الفوائد الصحية، فهو مفيد للبشرة والشعر والعديد من الأمور الصحية الأخرى، وفقا لموقع healthshots.

يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 ، وفيتامينات أ ود، وهذا يجعله خيرا غذائي رائع يساهم في إمداد الجسم بالكثير من الفوائد، وأشار التقريرإلي أن في تناوله يمكن أن يؤدي إلى الغثيان أو الدوخة.

فوائد زيت كبد الأسماك

-يدعم صحة القلب

يحتوي على أحماض أوميجا 3 ، فهذا يساهم في تقليل فرص الإصابة بالسكتات القلبية، وفقًا لبحث نُشر في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب في عام 2011، فتناوله يساهم في خفض الدهون الثلاثية وتقليل ضغط الدم، مما يساهم في صحة القلب، كما أنه يساعد في التعرض لمضادات الالتهابات في الجسم.

- يعزز وظيفة المناعة

زيت كبد الأسماك غني بفيتامين أ و د، وكلاهما يلعب دورًا مهمًا في دعم الجهاز المناعي، فيتامين أ ضروري للحفاظ على سلامة الجلد والأغشية المخاطية، والتي تشكل خط الدفاع الأول للجسم ضد البكتيريا أو الفيروسات، فيساعد فيتامين د في تعديل الاستجابات المناعية، مما يجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة العدوى.

- يحسن صحة المفاصل

بسبب تأثيراته المضادة للالتهابات، يوصى الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل بتناوله، فيساعد على تقليل التصلب والتورم، وبالتالي يمكن أن يوفر الراحة للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي .

- يعزز صحة العين

فيتامين أ ضروري لصحة العين، فقد يقلل فيتامين أ من خطر الإصابة بالجلوكوما والضمور البقعي المرتبط بالعمر، وفقًا لبحث نُشر في مجلة مضادات الأكسدة في عام 2019.

- يدعم صحة العظام

تعمل المستويات العالية من فيتامين د في زيت كبد سمك القد على تعزيز امتصاص الكالسيوم، وهو أمر ضروري لعظام وأسنان قوية، وهذا مفيد بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بهشاشة العظام أو فقدان العظام، يعد نقص فيتامين د شائعًا في المناطق التي تتعرض لأشعة الشمس بشكل محدود، مما يجعل زيت كبد سمك القد مكملًا مهمًا للحفاظ على كثافة العظام.

