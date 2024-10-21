البقع الحمراء على الجلد.. الأسباب وطرق العلاج

كتب – حسام الشقويرى

الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة هو تهيج جلدي يتميز باحمرار الجلد، وبثور صغيرة مرتفعة، وتهيج الجلد، وشعور بالحرقان أو الحكة، ويحدث عندما يتراكم العرق تحت الجلد، وهو شائع بشكل خاص في الطقس الحار والرطب ويمكن أن يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، وغالبًا ما يظهر الطفح الجلدي في مناطق الجسم التي يتراكم فيها العرق، مثل الرقبة والصدر والظهر، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

والحساسية هي سبب شائع للبقع الحمراء على الجلد، ويمكن أن تنتج هذه التفاعلات عن ملامسة المواد المسببة للحساسية، مثل حبوب اللقاح، أو بعض الأطعمة، أو وبر الحيوانات الأليفة، أو منتجات العناية بالبشرة، عندما يتلامس الجسم مع مادة مسببة للحساسية، فإنه يفرز الهيستامين، ما يؤدي إلى الالتهاب والاحمرار والحكة، وهي عبارة عن بثور حمراء مرتفعة تظهر غالبًا فجأة ويمكن أن تنتشر بسرعة.

كيفية التخلص من البقع الحمراء على الجلد

في حين أن بعض البقع الحمراء على الجلد قد تختفي من تلقاء نفسها، فقد تتطلب بقع أخرى علاجات محددة أو تغييرات في نمط الحياة لمعالجة السبب الكامن وراءها. فيما يلي بعض النصائح حول كيفية إدارة البقع الحمراء على الجلد والتخلص منها:

التهدئة عند الإصابة بطفح الحرارة

إذا أصبت بطفح جلدي ناتج عن الحرارة، فإن البقاء في بيئة أكثر برودة وارتداء ملابس فضفاضة وجيدة التهوية يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض. كما أن وضع غسول أو كريم طبى يمكن أن يخفف من الحكة ويقلل الاحمرار.

تحديد المواد المسببة للحساسية وتجنبها

إذا كانت البقع الحمراء لديك ناجمة عن تفاعل تحسسي، فإن تحديد مسببات الحساسية وتجنبها أمر بالغ الأهمية. في الحالات الخفيفة، يمكن أن تساعد مضادات الهيستامين التي لا تستلزم وصفة طبية والكريمات الموضعية في تخفيف الحكة.

مرطبات البشرة

يمكن أن يساعد ترطيب بشرتك بانتظام في منع تفاقم الإكزيما. اختر مرطبات خالية من العطور ومضادة للحساسية للحفاظ على الرطوبة.

التقشير لعلاج التهاب الجلد الشعري

لعلاج التقرن الشعري، وهو نوع من أنواع الحساسية الذى يسب البقع الحمراء قشر المناطق المصابة بلطف باستخدام فرك خفيف لإزالة خلايا الجلد الميتة. يمكن أن تساعد المرطبات التي تحتوي على حمض اللاكتيك أو اليوريا أيضًا في تنعيم البشرة. على الرغم من عدم وجود علاج للتقرن الشعري، إلا أن الرعاية المستمرة يمكن أن تحسن مظهره بمرور الوقت.

إدارة البقع النقطية

غالبًا ما تختفي البقع الحمراء من تلقاء نفسها بمجرد معالجة السبب الكامن وراءها، مثل العدوى أو الآثار الجانبية للأدوية. إذا لاحظت بقع حمراء مصحوبة بأعراض أخرى، مثل الحمى أو التعب أو تغير الوعي، فاطلب العناية الطبية على الفور.

حماية بشرتك من مرض الوردية

بالنسبة للأشخاص المصابين بالوردية احدى أنواع الحساسية ، فإن العناية اللطيفة بالبشرة ضرورية. تجنب المقشرات أو الصابون القاسي، واستخدم واقيًا من الشمس يوميًا، حيث أن التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة. قد يوصي طبيبك بعلاجات موصوفة، مثل المضادات الحيوية الموضعية أو الأدوية الفموية للسيطرة على الأعراض.