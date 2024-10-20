4 نوفمبر.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى ميلاد البابا واختيار القرعة الهيكلية

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 4 نوفمبر المقبل، بذكرى ميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكذلك ذكرى اختيار القرعة الهيكلية التاسعة.



وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن حياة قداسة البابا تواضروس.



1- ولد يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر سنة 1952.



2- والده كان يعمل مهندس مساحة وكان الأخ الأكبر لإخوته.



3- تعلمت والدته التعليم الأولى فى دير القديسة دميانة وكانت هى الأخت الصغرى لإخوتها.



4- حصل على بكالوريوس صيدلة بجامعة الإسكندرية عام 1975.



5- التحق بالكلية الإكليركية وتخرج فيها عام 1983.



6- حصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985م.



7- توجه إلى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون فى 20 أغسطس 1986.



8- ترهبن فى 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور.



9- تمت رسامته قسًّا فى 23 ديسمبر 1989.



10- انتقل للخدمة بمحافظة البحيرة فى 15 فبراير 1990.



11- نال درجة الأسقفية فى 15 يونيو 1997 باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام.



12- تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو 4 وآخرين.



13- فاز بمنصب البابا بالقرعة الهيكلية وأصبح البطريرك 118 يوم الأحد 4 نوفمبر 2012.

