وزارة التضامن تبحث الطلبات والتظلمات المقدمة من الأسر الراغبة فى كفالة أطفال

كتب ـ مدحت وهبة

عقدت اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة اجتماعًا بوزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور أعضاء اللجنة من الوزارات والجهات المعنية والجمعيات والمؤسسات الشريكة، حيث بحثت اللجنة الطلبات والتظلمات المقدمة من الأسر الراغبة في كفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة.

وفى ضوء حرص اللجنة على توافر شروط الكفالة لدى الأسر التى ترغب فى كفالة الأطفال، وذلك وفقًا للشروط الواردة بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية، فقد أجرت اللجنة مقابلات لعدد 13 أسرة، وقد وافقت اللجنة على عدد 6 أسر منهم.

وشهدت أعمال اللجنة العليا للأسر البديلة مراجعة الطلبات والتظلمات المقدمة من الأسر الأخري والبت فيها وفقا للشروط التى تضمنها قانون الطفل ولائحته التنفيذية وترسيخًا لمبادئ الشفافية والحيادية وتوافر المعايير الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية داخل الأسرة وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية، حيث ناقشت اللجنة عدد 20 طلبًا تضمنوا طلبات مقدمة من الأسر لكفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة وبعض الطلبات الأخرى ذات الصلة بالأطفال المكفولة فعليًا لدى أسرة بديلة كافلة، وقد وافقت اللجنة على 12 طلبًا منهم.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع حرصها على ضرورة تأكدها من قيام الأسر بتوفير أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال، داخل الأسرة البديلة الكافلة.

يذكر أن منظومة الأسر البديلة الكافلة في مصر تشهد تطورًا واسعًا، حيث يقدر عدد الأطفال المكفولة في أسر بديلة كافلة حتى الآن 12347 طفلا بإجمالي 12159 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم سبل الدعم لهم، حيث يتم تنفيذ تدريبات متخصصة للأسر الراغبة في الكفالة لضمان أفضل رعاية للأطفال، كما تم إتاحة التسجيل في المنظومة أون لاين الخط الساخن لتلقى الاستفسارات 16439.

ويتم تنفيذ تدريبات متخصصة للأسر الراغبة في الكفالة لضمان أفضل رعاية للأطفال وفق مناهج تدريبية معتمدة، كما تقوم الوزارة من خلال مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها بمتابعة الأطفال المكفولة والاطمئنان على قيام الأسر الكافلة لهم بتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية تحقيقاً للمصلحة الفضلى لهم.