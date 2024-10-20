اهتم بصحتك.. هذا المشروب مهم للرياضيين

كتبت مروة محمود الياس

التمرينات الرياضية المنتظمة شاقة ولكنها مفيدة وتستحق الجهد، لابد للرياضيين بشكل خاص الاهتمام بتغذيتهم لتعويض الفاقد بعد ممارسة تمريناتهم الشاقة المنتظمة، وكذلك للتعافى السريع بعد التمرينات الشاقة والإصابات.

المشروبات الصحية وكذا المياه تلعب دورا مهما في تعزيز صحة الجسم بعد التمرينات الرياضية، والشاقة، فعلى سبيل المثال ووفقا لتقرير نشر في موقع onepeloton فإن مشروب اللبن بالشيكولاتة يعزز وبشدة صحة الرياضى بعد التمرينات الرياضية.

وأوضح التقرير أهمية هذا المشروب بشكل خاص بعد ممارسة رياضيات بعينها، مثل ركوب الدراجات، وتمرينات القوة، والجرى، والمشى السريع وغيرها الكثير، فهذا المشروب له الكثير من الفوائد الصحية منها أنه يحتوى على كم جيد من الكربوهيدرات والبروتين الصحى والمفيد، والذى يجعل هناك توازنا صحيا في العناصر والسوائل داخل الجسم بمجرد انتهاء التمرين.

ويساعد أيضا هذا المشروب على تجديد مخزون الطاقة الذى فقد من الجسم بعد التمرينات الشاقة، والذى يعادل 8 جرام كاملة من البروتين في الكوب الواحد، مع 35 جرام من الكربوهيدرات الصحية، كما يحتوى على الكتروليتات صحية تساعد على إعادة الترطيب الصحى والمفيد للجسم والمباشر بعد التمرينات الرياضية.

وتابع التقرير موضحا أن حليب الشيكولاتة بعد ساعة من انتهاء التمرين، يساععد العضلات والأعصاب على التعافى الكامل بشكل أسرع، والشعور الوزائد للإستعداد لتناول الطعام الصحى والوجبة التالية بعد التمرين، ويصنح التقرير بضرورة البعد عن التكثيف الحمل التدريبى في التمرينات دون تعويض الفاقد بمشروبات وسواءل صحية ومرطبة للجسم والصحة.